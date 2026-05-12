Der Gott der Zerstörung des 6. Universums! Sein Name ist Champa!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 28: Der Gott der Zerstörung des 6. Universums! Sein Name ist Champa!
23 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Während Goku und Vegeta beim Training sind, kommt es auf dem Planeten von Meister Beerus zu einer heftigen Explosion. Beerus macht die beiden dafür verantwortlich und richtet seinen Zorn gegen sie. Was Beerus nicht ahnt: Der eigentliche Grund für die Detonation ist die Ankunft seines Zwillingsbruders Champa, dem Gott der Zerstörung des sechsten Universums.
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