Ein Rückblick bevor der Wettkampf beginnt! Wer sind die restlichen zwei Kämpfer?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 30: Ein Rückblick bevor der Wettkampf beginnt! Wer sind die restlichen zwei Kämpfer?
23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Das Turnier zwischen dem sechsten und dem siebten Universum steht kurz bevor. Goku und Vegeta sollen deshalb für Beerus noch zwei weitere Teammitglieder ausfindig machen. Goku hofft dabei auf Monaka, den Beerus als äußerst starken Kämpfer bezeichnet. Außerdem bittet er Buu und Piccolo um Unterstützung. Doch auch Gohan rüstet sich bereits für den Kampf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick