Liebe, Lügen, KonsequenzenJetzt kostenlos streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 11: Liebe, Lügen, Konsequenzen
43 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Nach der Party sorgen neue Erkenntnisse für Unruhe in der Villa. Vor allem zwischen Roberto und Jamie spitzen sich die Spannungen weiter zu. Auch Nico steht erneut im Mittelpunkt und bringt mit seinem Verhalten mehrere Beziehungen ins Wanken. Im Raum der Wahrheit sorgt Jamie mit ihren Antworten für Gesprächsstoff und bei der Lügenzeremonie wartet die nächste Überraschung auf die Singles.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick