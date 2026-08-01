Neue Hoffnung, alte KonflikteJetzt kostenlos streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 14: Neue Hoffnung, alte Konflikte
42 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
Bei einer außergewöhnlichen Party zeigen die Männer vollen Einsatz und sorgen für beste Stimmung. Gleichzeitig entstehen neue Spannungen: Charline ist von Roberto enttäuscht und auch zwischen Slei und Samira läuft nicht alles harmonisch. Ein Date bringt frischen Wind in die Villa, bevor der nächste Lügendetektortest die Stimmung erneut kippen lässt.
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