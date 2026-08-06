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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Versuchung und Vertrauen

JoynStaffel 1Folge 7vom 06.08.2026
Versuchung und Vertrauen

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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 7: Versuchung und Vertrauen

39 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Jamie sorgt sich um Robertos Tempo, dem es wiederum zu langsam geht. Roberto lügt beim Test und sucht die Nähe zu Ann Marie, die ihn prompt zum Date mitnimmt. Coco gibt offen zu, seit Samiras Einzug eifersüchtig auf sie und Slei zu sein. Auch bei Julia und Philip zeigen sich Erkenntnisse: Philip lügt einmal im Raum der Wahrheit, Julia pflückt zwei Äpfel. Sie ist erleichtert, denn seine Versicherung, es ernst mit ihr zu meinen, entsprach der Wahrheit.

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