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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Frischer Wind im Dating-Game

JoynStaffel 1Folge 9vom 13.08.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 9: Frischer Wind im Dating-Game

46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Mit Charline zieht eine neue Single-Frau in die Villa und bringt frischen Wind ins Dating-Spiel. Während Coco und Nico sich schnell näherkommen, wachsen gleichzeitig Zweifel und Unsicherheiten. Auch Julia und Philip öffnen sich einander immer mehr. Beim Speeddating entstehen neue Verbindungen, die für Eifersucht sorgen. Am Ende steht für die Singles eine richtungsweisende Entscheidung bevor.

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