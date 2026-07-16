Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 2: Das erste heiße Date
37 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Die Singles kommen sich näher: Zwischen Coco und Slei sprühen die Funken, während auch andere erste Gefühle entwickeln. Doch mit den neuen Flirts wachsen Zweifel und Eifersucht. Im Raum der Wahrheit muss Coco zum Lügendetektor und sorgt mit ihren Antworten für Aufregung. Der Lovepot schrumpft und das Vertrauen in der Villa bekommt erste Risse.
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