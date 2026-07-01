Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 6: Neue Konkurrenz
36 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Die neue Single-Lady Samira zieht in die Villa ein. Den anderen Girls passt das gar nicht. Vor allem Julia ist wegen Philip eifersüchtig. Samira entscheidet sich jedoch für Slei als Date-Partner. Im Raum der Wahrheit lügt Marvin ein Mal und gibt zu, dass er Samira hübscher findet als Julia, was diese verletzt. Auch Samira muss an den Lügendetektor. Bei der Lügenzeremonie erfahren die Singles schließlich, dass vier von zwölf Antworten gelogen waren.
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