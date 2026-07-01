Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 8: Der Schein trügt
44 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Roberto sorgt nach seinem Date mit Ann Marie für Spannungen mit Jamie. Gleichzeitig bringt Neuankömmling Nico frischen Schwung in die Villa und weckt direkt Cocos Interesse. Auch zwischen Slei, Julia und Phillip kommt es zu Streit und Missverständnissen. Im Raum der Wahrheit muss Ann Marie zum Lügendetektor - und bei der Lügenzeremonie wartet eine überraschende Erkenntnis auf die Gruppe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick