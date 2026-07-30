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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Einzug, Auszug und große Gefühle

JoynStaffel 1Folge 13vom 27.08.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 13: Einzug, Auszug und große Gefühle

41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

In der Villa stehen wichtige Entscheidungen bevor: Ein weiterer Single kündigt sich an und die Gruppe muss sich von einem Bewohner verabschieden. Während Roberto im Raum der Wahrheit für Aufsehen sorgt, wächst die Nähe zwischen Julia und Phillip weiter. Auch Jamie und Roberto setzen sich erneut mit ihren Gefühlen auseinander und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden.

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