Einzug, Auszug und große GefühleJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 13: Einzug, Auszug und große Gefühle
41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
In der Villa stehen wichtige Entscheidungen bevor: Ein weiterer Single kündigt sich an und die Gruppe muss sich von einem Bewohner verabschieden. Während Roberto im Raum der Wahrheit für Aufsehen sorgt, wächst die Nähe zwischen Julia und Phillip weiter. Auch Jamie und Roberto setzen sich erneut mit ihren Gefühlen auseinander und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden.
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