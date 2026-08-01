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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Antworten und Entscheidung: Wer meint es ernst?

JoynStaffel 1Folge 15vom 03.09.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 15: Antworten und Entscheidung: Wer meint es ernst?

41 Min.Folge vom 03.09.2026Ab 12

Im Raum der Wahrheit gerät besonders Slei unter Druck und auch Samiras Antworten lösen heftige Reaktionen aus. Während sich die Fronten in der Villa weiter verhärten, sucht Coco ihr Glück bei Tarek. Schließlich steht für die Singles die nächste wichtige Entscheidung an, die die Dynamik der Gruppe erneut verändert.

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