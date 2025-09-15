Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Als zweiter Job
24 Min.Ab 12
Eine Femme fatale will ihre Erbschaft vor ihren geldgierigen Verwandten schützen. Die aufregende Dame engagiert den frisch gebackenen Privatdetektiv Al Bundy. Ehe dieser sich versieht, ist er in einen haarsträubenden Mordfall verwickelt - ganz im Stil alter Hollywood-Thriller der schwarzen Serie. Kurz darauf steht Al mit einem blutigen Messer neben einem Toten. Al ergreift die Flucht, aber Marcy verpfeift ihn an die Polizei ...
