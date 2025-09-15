Eine schrecklich nette Familie
Folge 20: Kelly und die Genies
24 Min.Ab 12
Kelly brüstet sich damit, ein Mitglied des Clubs der Genies kennengelernt zu haben. Sie wurde sogar von diesem eingeladen. Bud kann sich da nur wundern. Er folgt ihr zu der Party und stellt fest, dass Kelly das Opfer eines Wettbewerbs geworden ist: Dabei ging es für die Mitglieder darum, den dümmsten Gast mitzubringen. Zunächst will Kelly ihm nicht glauben, doch dann überzeugt er sie mit dem Foto des letztjährigen Gewinners: Vizepräsident Dan Quayle.
