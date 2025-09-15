Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Marcys Wickeltisch
23 Min.
Marcy möchte das Kinderzimmer mit den Möbeln einrichten, die sie als Kind hatte. Nun kommt heraus, dass Jefferson schon vor langer Zeit aufgehört hat, die Miete für das Möbellager zu bezahlen, um das Geld auf der Rennbahn zu verwetten. Währenddessen verdonnert Peggy ihre Familie dazu, einen Namen für das Baby zu finden. Verärgert darüber, dass das Ungeborene schon jetzt ihr Leben bestimmt, stellen Al, Bud und Kelly eine Liste mit Forderungen an Peggy auf.
