Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Mutproben
24 Min.Ab 12
Al, Peggy, Marcy und Jefferson probieren ein neues Brettspiel aus. Bud versucht, bei seiner neuen Flamme Kara zu landen, doch dabei zieht er immer wieder den Kürzeren. Nach jedem selbstmörderischen Abenteuer beschließt er, die Finger von den Frauen zu lassen. Doch dann ruft Kara an - und Bud stürzt sich in die nächste hirnlose Mutprobe. Auch bei dem Brettspiel der Erwachsenen gibt es Situationen, auf die Al verzichten könnte: Zum Beispiel soll er Marcy küssen.
