Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Buds 18. Geburtstag
24 Min.Ab 12
Bud hat nur einen Wunsch zu seinem 18. Geburtstag: ein Treffen mit Roxanne. Stattdessen bekommt er eine höchst peinliche Party ausgerichtet, ein Fest, das allenfalls Kindergartenkids begeistern würde. Al will Bud helfen und schenkt ihm deshalb einen Abend in einer Oben-ohne-Bar. Dort will er dem Jungen beibringen, was er über die Jahre gelernt hat. Doch Bud benimmt sich ziemlich ungeschickt: Gleich der ersten Tänzerin bietet er sein ganzes Geld an ...
