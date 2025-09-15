Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Staffel 6Folge 13
Folge 13: Meine Freundin Sandy

24 Min.Ab 12

Ein Onkel von Al ist vor Kurzem gestorben - ohne ein Testament zu hinterlassen. Deshalb war Al auf einem Beutezug im Haus des Verstorbenen. Tante Heather verlangt alles zurück, was die Bundys gestohlen haben. Aus diesem Anlass will Al ein Testament verfassen - allerdings besitzt er nichts von Wert. Jefferson erinnert ihn an den Ball, mit dem er in der Highschool vier Touchdowns erzielt hatte. Doch der ist im Besitz eben jener Sandy Jorgenson, die er damals hatte sitzen lassen.

