Staffel 6Folge 19
Folge 19: Der Fluch der Madame Inga

24 Min.

Jefferson verdient als Hellseherin Zelda gutes Geld. Als Al dies herausfindet, verlangt er von Jefferson, an dem Geschäft beteiligt zu werden. Wenig später ernennt sich Al zum Paten der Wahrsager von Chicago. Bei einem Hellseher-Treffen gibt er bekannt, dass er zukünftig Schutzgeld verlangen wird. Da Al und seine Macht von allen gefürchtet wird, geht sein Plan auf. Nur Madame Inga, die Königin der Kristallkugel, verflucht die Bundys - mit durchschlagendem Erfolg ...

Sony Pictures
