Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Miss Käse
23 Min.Ab 12
Kelly will nicht mehr "Miss Weenie Tot" sein. Sie bittet Al um ein neues Kleid, um sich am Wettbewerb für "Miss Käse" zu beteiligen. Als Al sich weigert, versucht Kelly, sich das Geld im Billardsaloon zu erspielen. Als ein Spieler 5.000 Dollar auf einen Sieg gegen sie setzt, erwacht Als Interesse: Er spendet sein ganzes Blut, um den Wetteinsatz zusammenzubringen ...
