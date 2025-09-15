Eine schrecklich nette Familie
Folge 24: Die Reise nach England (1)
24 Min.
Unter-Uncton in England: Vier Jahrhunderte leiden die Bewohner schon unter einem Fluch von Seamus MacBundy, einem Vorfahren von Al. Nun haben sie die Nase voll. Sie beschließen, die letzten noch lebenden Bundys auszurotten. Also sorgen sie dafür, dass die Bundys eine Reise nach England "gewinnen". Und schon machen sich Al, Peggy und die Kinder auf nach Europa ...
