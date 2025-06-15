Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 22
42 Min.Ab 16

Mitglieder der französischen Gangsterbande Le Milieu haben Watson gekidnappt. Sie verlangen für ihre Freilassung, dass Mycroft Pierce Norman aufspürt. Er arbeitete bis vor Kurzem für eine Schweizer Privatbank und hat ein Liste mit den reichsten Kunden und deren Konten erstellt, die er meistbietend verkaufen will. In Angst um seine gute Freundin und Kollegin willigt Sherlock ein, Mycroft zu helfen.

