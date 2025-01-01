Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Bis dass der Tod sie scheidet
47 Min.Ab 12
Als Dr. Berger erfährt, dass ihr Mann Fabian in der Rehaklinik einen Schlaganfall erlitten hat, fährt sie sofort zu ihm. Auf der Rückfahrt erleidet sie einen Unfall und kommt verletzt ins Krankenhaus. Dr. Berger bittet Schwester Stephanie, zu Fabian zu fahren und vorsichtig zu testen, ob er die Nachricht vom Unfall verkraften kann. Doch Stephanie kommt mit schlechten Neuigkeiten zurück: Fabian hat inzwischen weitere Schlaganfälle erlitten.
