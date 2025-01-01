Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Das Model und die Nonne
47 Min.Ab 12
Scheinbar ohne Grund fühlt sich das Model Sally elend und neigt neuerdings zur Aggressivität - was ihr Freund, der Fotograf Jack, schmerzhaft zu spüren bekommt: Er muss mit einer Kopfwunde ins Luisenkrankenhaus. Bei der Gelegenheit bittet er darum, dass auch Sally untersucht wird, die inzwischen Ausschlag, Fieber und Depressionen bekommen hat.
