SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 24
47 Min.Ab 12

Dr. Stein nimmt die junge Tramperin Jasmin in seinem Wagen mit und setzt das Mädchen in der Nähe seines Elternhauses ab. Schneller als erwartet sieht Stein sie wieder, als Jasmin mit einem Schädel-Hirn-Trauma, Blutergüssen und Rippenquetschungen ins Luisenkrankenhaus eingeliefert wird. Mehrere Indizien weisen auf den Oberarzt als Täter. Schwester Stefanie setzt alles daran, um ihn zu entlasten und den Fall schnell aufzuklären ...

