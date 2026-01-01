Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Schönsein, Schönbleiben

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 26
Schönsein, Schönbleiben

Schönsein, SchönbleibenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 26: Schönsein, Schönbleiben

47 Min.Ab 12

Doddy, ein erfolgreiches Model, plant mit ihrem Freund Daniel zusammenzuziehen, in dessen Agentur sie arbeitet. Einziges Hindernis ist ihre behinderte Schwester Linda, die sich abgeschoben fühlt. Ein schrecklicher Unfall beendet mit einem Schlag Doddys Model-Karriere. Als sich Daniel zurückzieht, sieht Linda ihre Chance gekommen, Doddy mit allen Mitteln für sich zurückzugewinnen. Als sie in Depressionen verfällt, nimmt sich ein geheimnisvoller Patient ihrer an ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen