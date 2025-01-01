Für alle Fälle Stefanie
Folge 28: Zu viel ist zu viel
47 Min.Ab 12
Mitten in einer Prüfung bricht die Medizinstudentin Paula zusammen. Die niederschmetternde Diagnose: Hirntumor. Überwältigt von der Erinnerung an ihre Mutter, die nach einer Tumoroperation starb, verweigert Paula ihr Einverständnis zu dem Eingriff. Einfühlsam kümmern sich Oberarzt Dr. Stein und Schwester Stefanie um die verzweifelte Patientin, die noch von einer zweiten Sorge gequält wird. Ihr herzkranker Vater darf unter keinen Umständen von ihrer Krankheit erfahren ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick