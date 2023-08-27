Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Everest - all inclusive

ProSiebenStaffel 2023Folge 25vom 27.08.2023
Everest - all inclusive

Everest - all inclusiveJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 25: Everest - all inclusive

50 Min.Folge vom 27.08.2023Ab 12

Der Mount Everest ist eines der exklusivsten Reiseziele unserer Erde. Trotz Katastrophenmeldungen, Todesfällen und chaotischen Zustände in eisigen Höhen wollen immer mehr Menschen den gefährlichen Gipfel bezwingen. Es stauen sich bis zu 2.000 Bergsteiger:innen im Mount Everest Base Camp. Reporter Harro Füllgrabe macht sich mit seinem Team auf die abenteuerliche Reise zum Basislager am höchsten Berg der Erde und blickt hinter die Kulissen der ungewöhnlichen Zeltstadt.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen