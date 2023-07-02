Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo X-Plorer

Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt (4)

ProSiebenStaffel 2023Folge 20vom 02.07.2023
Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt (4)

Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt (4)Jetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 20: Wohnträume - Die spektakulärsten Häuser der Welt (4)

51 Min.Folge vom 02.07.2023Ab 12

Das "Galileo X-Plorer"-Team sucht weltweit nach außergewöhnlichen Häusern. Sie entdecken spektakuläre und originelle Wohnlösungen. Zum Beispiel lebt eine Frau in Japan auf 13 Etagen ohne Innenwände. In den Niederlanden haust eine Familie dagegen in einem zwei Meter schmalen Haus. In der Normandie renoviert ein Ehepaar ein herrschaftliches Schloss und in den USA zieht ein Mann in ein Flugzeug. Diese Wohnträume sind crazy und auf keinen Fall langweilig.

Weitere Folgen in Staffel 2023

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

Alle 3 Staffeln und Folgen