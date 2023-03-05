Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2023Folge 6vom 05.03.2023
Folge 6: Game Changer Neuseeland

51 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12

Die isolierte Lage des Inselstaates Neuseeland im südlichen Pazifik zwang die Bewohner seit jeher, kreative und pragmatische Lösungsansätze zu finden. So war es ein Neuseeländer, der die Kiwi weltbekannt machte, obwohl die Frucht aus China stammt. Neuseeland ist mehr als ein weit entferntes Reiseziel mit unglaublichen Naturwundern, es ist ein Land mit einer ganz eigenen Einstellung zum Leben. "Galileo X-Plorer" erklärt, warum Neuseeland ein Game Changer am Ende der Welt ist.

