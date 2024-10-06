Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

Am Limit - Der heißeste und der nasseste Ort der Welt

ProSiebenStaffel 2024Folge 23vom 06.10.2024
Folge 23: Am Limit - Der heißeste und der nasseste Ort der Welt

52 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Gewitter ohne Ende, 100 % Luftfeuchtigkeit, zwölfmal mehr Regen als in Deutschland: Alltag in den Ausläufern des Himalaya-Gebirges. Über 80 Grad Bodentemperatur wird am heißesten Ort der Welt gemessen. Unglaublich, aber wahr: Beide Orte sind dauerhaft bewohnt! Wie meistert man ein Leben unter solchen Bedingungen? Das "Galileo X-Plorer"-Team besucht mit jeder Menge Regenjacken das indische Dorf Mawsynram und reist mit viel Wasser und Eis in die mexikanische Sonora-Wüste.

