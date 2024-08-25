Monaco xclusive - Die LuxusmacherJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 18: Monaco xclusive - Die Luxusmacher
50 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Das Fürstentum Monaco ist die Stadt der Superreichen und Inbegriff für Glamour und Luxus. Doch ohne sie, wäre Monaco nicht das, was es ist: Die Luxusmacher sorgen dafür, dass die Millionäre im Stadtstaat ihr exklusives Leben leben können. Und er ist einer davon: Der Deutsch-Iraner Kamyar Moghadam hat sich als Hoflieferant der Fürstenfamilie für Teppiche und Einrichtungsgegenstände jeder Art einen Namen gemacht.
