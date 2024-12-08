Am Limit - Am Limit - Atombomben und EiseskälteJetzt kostenlos streamen
Folge 30: Am Limit - Am Limit - Atombomben und Eiseskälte
52 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12
Der Mensch stößt an Limits - im Guten wie im Schlechten. Christoph Karrasch begibt sich an die Grenze dessen, was menschlich möglich ist. Er nimmt am kältesten Rennen der Welt teil. Bei minus 40 Grad geht es 480 km durch die Wildnis Kanadas. Johannes Musial sieht, wie zerstörerisch der Mensch sein kann. Er reist zum Atomsee in Kasachstan und setzt sich dabei gefährlicher Strahlung aus. 456 Atombomben wurden hier gezündet, davon über 100 in der Atmosphäre, also oberirdisch.
