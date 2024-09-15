Mission Wildnis: Eis-Welt Ostgrönlands & höchste Tafelberge VenezuelasJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Mission Wildnis: Eis-Welt Ostgrönlands & höchste Tafelberge Venezuelas
51 Min.Folge vom 15.09.2024
Zwei "Galileo X-Plorer" abseits der Zivilisation - einer in der abgeschiedenen Eis-Welt der letzten Jäger Ostgrönlands, der andere in der magischen Welt der höchsten Tafelberge Venezuelas. Ihre Mission: Die Aufnahme in den Stamm der beiden indigenen Völker. Jan reist zu dem Stamm der Pemon, die Hüter der Tafelberge sind. Für Vincent geht es nach Grönland. Dort soll er Teil der Gemeinschaft der letzten Jäger Grönlands werden.
