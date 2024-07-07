Turkmenistan - Im Reich des unbekannten DiktatorsJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 16: Turkmenistan - Im Reich des unbekannten Diktators
50 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12
3.600 Kilometer von Deutschland entfernt regiert einer der bizarrsten Diktatoren der Welt. Es gibt unzählige Gerüchte um den Herrscher und sein Land - von absurden Rekorden bis hin zu harten Gesetzen. Gerade einmal 25 Touristen dürfen pro Tag einreisen, damit ist das Land abgeschotteter als Nordkorea. "Galileo-Xplorer" bekommt einen seltenen Einblick in eine verborgene Welt.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick