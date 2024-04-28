Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2024Folge 12vom 28.04.2024
49 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

Das "Galileo X-Plorer"-Team sucht weltweit nach außergewöhnlichen Häusern und originellen Wohnlösungen. Zum Beispiel lebt eine Frau in Japan auf 13 Etagen ohne Innenwände. In den Niederlanden haust eine Familie dagegen in einem zwei Meter schmalen Haus. In der Normandie renoviert ein Ehepaar ein herrschaftliches Schloss und in den USA zieht ein Mann in ein Flugzeug.

