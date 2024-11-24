Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2024Folge 28vom 24.11.2024
50 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Ein Vulkan, der blaue Lava spuckt, eine Expedition zu einem See, in dem tausende Quallen leben, und ein einzigartiges Glühwürmchen-Phänomen, das die Nacht zum Leuchten bringt - "Galileo"-Reporter Vincent Dehler geht gemeinsam mit dem "X-Plorer"-Team auf Entdeckungsreise, um die faszinierendsten Naturphänomene der Welt zu finden und ihre Geheimnisse zu lüften.

