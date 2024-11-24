Die größten Rätsel der Welt - NaturphänomeneJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 28: Die größten Rätsel der Welt - Naturphänomene
50 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Ein Vulkan, der blaue Lava spuckt, eine Expedition zu einem See, in dem tausende Quallen leben, und ein einzigartiges Glühwürmchen-Phänomen, das die Nacht zum Leuchten bringt - "Galileo"-Reporter Vincent Dehler geht gemeinsam mit dem "X-Plorer"-Team auf Entdeckungsreise, um die faszinierendsten Naturphänomene der Welt zu finden und ihre Geheimnisse zu lüften.
