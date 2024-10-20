Inside Texas - Ein Staat spaltet sich abJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 24: Inside Texas - Ein Staat spaltet sich ab
49 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Kein Bundesstaat der USA steht so sehr für den inneramerikanischen Konflikt wie Texas: Hier gelten die strengsten Abtreibungsgesetze, Rassismus und Liebe zu Schusswaffen sind stark ausgeprägt. In keinem US-Staat überqueren mehr illegale Migranten die Grenze. Immer mehr Texaner wollen raus aus den USA - allen voran das Texas Nationalist Movement (TNM). Sie kämpfen für Unabhängigkeit und die Loslösung von den Vereinigten Staaten. Doch was würde das für die Texaner bedeuten?
