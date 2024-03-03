Galileo X-Plorer
Folge 6: Inside Evangelikalen
50 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Die Vereinigten Staaten - das Land Gottes. Das ist zumindest die Ansicht der über 80 Millionen Evangelikalen, die in den USA leben. Doch die christliche Glaubensrichtung ist umstritten: Die Anhänger:innen hetzen gegen queere Menschen und Abtreibungen, machen Stimmung für Donald Trump. Doch wie groß ist die Macht der Evangelikalen wirklich? Könnten sie gar den Ausgang der nächsten Präsidentschaftswahl bestimmen? "Galileo X-Plorer" begibt sich auf Spurensuche.
