Was machen die da im Schloss Bellevue?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 16.06.2026: Was machen die da im Schloss Bellevue?
45 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
"Galileo" gibt exklusive Einblicke in das Bundespräsidialamt und in das Leben des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wie genau sieht sein Alltag aus? Und was genau machen die 240 Menschen, die täglich für ihn arbeiten? "Galileo" blickt im Schloss Bellevue beim Staatsbesuch, einem Bankett und einer Ordensverleihung hinter die Kulissen.