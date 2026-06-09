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Galileo

Das Millionen-Geheimnis: Wie Spielerberater wirklich kassieren

ProSiebenFolge vom 09.06.2026
Das Millionen-Geheimnis: Wie Spielerberater wirklich kassieren

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Galileo

Folge vom 09.06.2026: Das Millionen-Geheimnis: Wie Spielerberater wirklich kassieren

45 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

11 Milliarden Euro - so viel wurde im letzten Jahr im Geschäft mit Fußballspielern umgesetzt. Doch wer zieht im Hintergrund die Fäden? "Galileo" begleitet die Spielerberater Shahin Shayesteh und Resa Fazeli beim Verhandeln und stellt fest: Spielerberater haben zwar einen schlechten Ruf, doch nicht immer zu Recht. Stellt sich also die Frage: Stimmt wirklich alles, was die Berater erzählen, oder spielen sie am Ende auch nur ein Spiel?

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