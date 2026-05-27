Das härteste Housekeeping-Bootcamp der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.05.2026: Das härteste Housekeeping-Bootcamp der Welt
47 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Handtuchtiere falten, Bettenmachen, Putzen aber auch Feuerlöschen und Rettungsboote steuern – all das muss man draufhaben, wenn man als Housekeeping-Mitarbeiter auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten möchte. Die Ausbildung für Housekeeping-Kräfte ist verblüffend aufwändig – und trotzdem sehr beliebt, zumindest auf den Philippinen. Wir haben ein Trainingscenter in der philippinischen Hauptstadt Manila besucht - ein wahres Bootcamp für Servicekräfte!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
Enthält Produktplatzierungen