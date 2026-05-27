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Galileo

Das härteste Housekeeping-Bootcamp der Welt

ProSiebenFolge vom 27.05.2026
Das härteste Housekeeping-Bootcamp der Welt

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Galileo

Folge vom 27.05.2026: Das härteste Housekeeping-Bootcamp der Welt

47 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Handtuchtiere falten, Bettenmachen, Putzen aber auch Feuerlöschen und Rettungsboote steuern – all das muss man draufhaben, wenn man als Housekeeping-Mitarbeiter auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten möchte. Die Ausbildung für Housekeeping-Kräfte ist verblüffend aufwändig – und trotzdem sehr beliebt, zumindest auf den Philippinen. Wir haben ein Trainingscenter in der philippinischen Hauptstadt Manila besucht - ein wahres Bootcamp für Servicekräfte!

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