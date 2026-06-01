Real Rookies USK: Die RazziaJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.06.2026: Real Rookies USK: Die Razzia
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Das Unterstützungskommando (USK) wird gerufen, wenn es wirklich gefährlich wird. "Galileo" begleitet die harte Ausbildung der Spezialkräfte vom ersten Tag an. Heute wird es richtig ernst: Wie sichert man die Lage im Falle eines Terroranschlags? Der erste echte Einsatz steht an: eine Razzia im Club. Wer hält dem Druck stand und schafft es am Ende ins Kommando?