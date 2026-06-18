Galileo
Folge vom 18.06.2026: Das Haus der Zukunft
49 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Wie fühlt sich das an, wenn plötzlich alles vernetzt ist, das Zuhause mitdenkt und uns im Alltag unterstützt? Genau das darf unsere Testfamilie ausprobieren. Wie werden intelligente Technologien ihnen die Arbeit abnehmen und den Alltag entspannter machen und sogar mehr Freizeit schaffen? Wie kümmert sich das Haus um die Gesundheit und um die Sicherheit. Was wie Science-Fiction klingt, ist näher an der Realität dran, als man denkt.