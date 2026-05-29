Enhanced Games: Wer profitiert vom legalen Doping?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.05.2026: Enhanced Games: Wer profitiert vom legalen Doping?
42 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
In Las Vegas finden dieses Jahr zum ersten Mal die Enhanced Games statt - ein Wettkampf, bei dem leistungssteigernde Mittel offiziell erlaubt sind. "Galileo" begleitet Schwimmer und Ex-Europameister Marius Kusch, der sich trotz massiver Kritik an diesem extremen Experiment beteiligt. Welche Rolle spielen prominente Investoren? Ist das der Beginn einer neuen Ära im Leistungssport oder ein gefährliches Roulette mit der Gesundheit der Sportler?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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