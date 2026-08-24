Im Kampf gegen Viren: Inside HochsicherheitslaborJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.08.2026: Im Kampf gegen Viren: Inside Hochsicherheitslabor
48 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Der Ebola-Ausbruch im Kongo hält die Welt in Atem. Experten sprechen vom bisher tödlichsten und schnellsten Ausbruch in der Geschichte. Doch was hinter verborgenden Türen in einem Hochsicherheitslabor in Marburg geschieht, könnte tausende Leben retten. "Galileo"-Reporter Jan Stremmel begleitet die Forschenden bei ihrer extrem gefährlichen Arbeit.