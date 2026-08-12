Only in New York: Funkelnder Traum und brutale RealitätJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.08.2026: Only in New York: Funkelnder Traum und brutale Realität
49 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Es gibt auf der Welt wohl keine Stadt mit so viel Strahlkraft wie New York - und das, obwohl hier Glamour und Gefahr oft nur ein paar Blocks voneinander entfernt liegen. "Galileo" nimmt den Zuschauer mit auf die "Billionaire's Row", lernt die Geschichte der berüchtigten "Schmutzwasser-Hotdogs" kennen und wagt sich in die gefährlichste Gegend der Bronx. Was hat es mit dem berühmten Gullidampf auf sich und wie wurde ein Einwanderer mit seinen Tacos zum Kultstar?