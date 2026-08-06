Kioskbesitzer Anton erfindet "Kiosk" neu!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.08.2026: Kioskbesitzer Anton erfindet "Kiosk" neu!
49 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Ob Kiosk, Bude oder Späti: Eine Cola kostet hier zwar meistens mehr als im Supermarkt, doch die Öffnungszeiten sind flexibler und oft gibt es ein nettes Gespräch gratis dazu. Das gilt auch für den Laden von Anton. Er ist 34 und führt seit anderthalb Jahren seinen eigenen Kiosk. Was verdient er, welche Kosten fallen an und wie hat er es geschafft, sein eigener Chef zu werden?