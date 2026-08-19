Deutschlands größte BackfabrikJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.08.2026: Deutschlands größte Backfabrik
48 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
"Galileo"-Reporter Matthias Fiedler stellt sich einer heißen Herausforderung: Drei Tage lang leistet er Schichtdienst in einer Mega-Backfabrik - hier wird Brot für ganz Deutschland gebacken. Um die Millionen Laibe zu backen, braucht es High-Tech-Maschinen. Der "Galileo"-Reporter kommt aus dem Staunen nicht heraus. Aber wie viel wahre Bäcker-Kunst steckt noch im Lieblingsgebäck der Deutschen?