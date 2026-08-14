Chongqing: Stadt der SuperlativeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.08.2026: Chongqing: Stadt der Superlative
49 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Hier führen Straßen über Wohnhäuser, Autos parken vollautomatisch im 45-Grad-Winkel und eine falsche Abfahrt kann schnell zur unfreiwilligen Stadtrundfahrt werden: Willkommen in Chongqing! Mittendrin lebt der Deutsche Martin Hinkens, der hier mit deutschen Spezialitäten erfolgreich geworden ist. Außerdem trifft "Galileo" "Bangbang"-Träger, die trotz moderner Lieferdienste noch immer schwere Lasten durch die engen Gassen schleppen.