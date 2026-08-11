Only in Istanbul: Stadt der Katzen und BarbiereJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.08.2026: Only in Istanbul: Stadt der Katzen und Barbiere
49 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Warum gehen türkische Männer so häufig zum Friseur, was hat es mit den Regenbogentreppen auf sich und erobert der "Berlin-Döner" die Stadt seines Ursprungs zurück? "Galileo" begleitet den Reporter Mario bei seiner Entdeckungstour durch die heimliche Hauptstadt der Katzen und lernt dabei den Mann kennen, der Fußballteams bei Bedarf einen Torwart vermietet. Istanbul ist ein faszinierender Mikrokosmos im Wandel - und "Galileo" ist mittendrin.